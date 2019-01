La amenaza se habría registrado luego de que Papo supuestamente agredió a Talavera, agresión que fue grabada con un aparato celular, el hecho ocurrió en junio del año pasado.

La mujer llegó a la Fiscalía en compañía de Antonio Talavera y el abogado Jorge dos Santos. La testigo de la amenaza es oriunda del barrio San Blas, de la localidad de Caazapá.

Doña Melania señaló que cuando se estaba bañando escuchó que alguien aplaudía frente a su casa.

"Me vestí y salí a recibirle a Papo, y directamemte me pregunta dónde estaba Antonio Talavera. Le dije que no sabía y él me respondió: 'Está bien que no sepas, porque vine a matarle'. No vale nada ese tipo'", indicó la mujer.

El abogado de Antonio Talavera, Jorge dos Santos, señaló que ya cuenta con el poder suficiente para asumir desde este miércoles la querella adhesiva.

Por otra parte, el ex peón también se presentó nuevamente este miércoles ante la Fiscalía para someterse a un evaluación psicológica. Este martes ya se había sometido a una inspección física general.

Además, en los próximos días se presentará en la Fiscalía la esposa de Antonio Talavera, como otra testigo.

Papo Morales detenido e imputado

Gregorio Papo Morales está detenido e imputado por los supuestos hechos punibles de coacción grave, tentativa de homicidio doloso y violación de la ley de armas. El hombre se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

La agresión contra el peón, registrada en la filmación que recorrió las redes sociales, se habría registrado en junio del año pasado en el Departamento de Guairá, de acuerdo con los datos que se conocen sobre el caso.