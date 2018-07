Villarrica: Mujer denuncia hostigamiento y lamenta inacción de la Fiscalía

Cubas denunció a su ex compañero de trabajo, de un canal de televisión de la zona, identificado como Amilkar Raúl Figueredo, por hostigamiento. Afirmó que incluso tuvo que renunciar en su lugar de trabajo ya que era perseguida constantemente.

Mencionó que el hombre le envía mensajes de texto, también a través de la aplicación WhatsApp y de la red social Facebook. Dijo que hablaron personalmente para aclarar las cosas y señaló que fue en vano.

Romina Cubas contó que llegó a reunirse con los directivos de su trabajo para ponerles al tanto de la situación y que tras la reunión el hombre dejó de perseguirla por un tiempo, pero luego volvió a hacerlo.

"Ya no pude aguantar, porque incluso me miraba como una presa, él escuchaba mis voces grabadas a cada rato como un obsesionado y me vigilaba a través de las cámaras. Ya no aguanté y tuve que renunciar a mi trabajo", manifestó.

Comentó que renunció a su trabajo pensando que el hombre denunciado iba a dejar de hostigarla, sin embargo, agregó que no fue así y dijo que teme por su vida.

"Me siguió atacando por mensajes, redes sociales y hackeó mis perfiles. Él dice que mi pareja me maltrata, que me pega y que me prohíbe hacer ciertas cosas, como para ponernos mal ante la sociedad, cosa que niego categóricamente. Me siento muy afectada y tengo mucho miedo", indicó.

Afirmó que fue perseguida por el hombre a finales del año pasado y que a pesar de haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público, hasta hoy no tuvo una respuesta.

"Es lamentable que siempre se esté hablando de protección a la mujer, que se denuncie la violencia psicológica y todo tipo de maltratos y hasta hoy en día no estoy teniendo una respuesta por parte de los investigadores", señaló.

El abogado Germán Bogado, asesor jurídico de Cubas, dijo a Última Hora que solicitaron informes a las empresas de telefonía celular donde supuestamente se constató que la mujer recibió mensajes de la persona denunciada en varias ocasiones. Mencionó que el hombre posee antecedentes por hechos similares en otras ciudades.

Comentó que el caso en sí no sería acoso sexual, pero que configura como violencia de género en el ámbito laboral, asegurando que pedirá al Juzgado medidas de restricción contra el denunciado.

Indicó que la causa estuvo a cargo del fiscal Alcides Espínola, quien remitió la carpeta a la Unidad Especializada de Género, a cargo de la fiscala Perla Cácaces, quien inmediatamente devolvió la causa a Espínola, alegando que no es un caso de violencia de género.

"Estamos en ese vaivén, pero nos dijeron que seguirán adelante con la investigación", indicó Bogado.

El hombre niega el hecho

Amilkar Figueredo manifestó a Última Hora que no puede hablar sobre el tema y que brindará su testimonio ante la Justicia en su momento.

"Ya dije que es falsa la denuncia, motivada por los celos de su pareja, tengo pruebas y testigos de la falsedad de la denuncia, que serán presentados ante la Justicia", refirió sin dar mas detalles del caso.