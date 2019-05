Villarrica: Lanzan globos exigiendo justicia tras muerte de universitario

Lanzaron globos blancos exigiendo justicia, ya que aseguran que la muerte del joven se produjo a raíz de la inconsciencia del otro conductor identificado como César Quintana Giménez (43), quien huyó luego del accidente.

Melody Martínez, en contacto con Última Hora, dijo que buscarán justicia por la muerte de su amigo Romero Báez, indicando que su vida se pudo haber salvado si el otro conductor no hubiera huido del lugar y diera aviso a la policía, según señaló.

Mencionó que de acuerdo al horario en que la víctima salió de su casa, el accidente pudo haber ocurrido cerca de las 22.00 y no como lo informó la policía, que dijo que fue a las 23.00, y en otro figura a las 00.10.

"El señor estaba tomado y hay gente que le vio. Así manejó y entró en el carril contrario y ocasionó el accidente. Es omisión de auxilio y fue un homicidio negligente", refirió Martínez.

"Pedimos justicia porque no es justo que le hayan arrebatado la vida a un joven lleno de futuro, con tantos sueños que no se cumplirán por culpa de una persona inconsciente que bajo los efectos del alcohol no se quedó a socorrerle", indicó la joven.

A su vez, dijo que Quintana es un político conocido de Caazapá y que tiene el apoyo de muchas autoridades de la zona. Además, refirió que estaría moviendo sus contactos para tratar de salvarse de la justicia. "Pedimos que acabe el amiguismo y que asuma su responsabilidad", señaló.

Finalmente, dijo que Romero Báez estuvo pasando el Día de la Madre en Ayolas y que esa noche volvió a Villarrica, porque al día siguiente, a las 7.00, tenía un examen.

"Este inconsciente se cruzó en su camino y le arrebató la vida y ni siquiera tuvo las agallas de auxiliarle. Esto no es un simple accidente y además hay un cómplice que ayudó al señor a huir", finalizó.

El accidente de tránsito ocurrió el pasado 15 de mayo a altas horas de la noche, cuando Romero Báez se dirigía desde la ciudad de Ayolas, Misiones, hacia Villarrica, a bordo de un automóvil de la marca Toyota, y en el cruce de la compañía Cara Cara'i, del distrito de Coronel Maciel, fue embestido por otro rodado supuestamente guiado por César Quintana Giménez (43), a quien no se pudo ubicar tras el choque.

Finalmente, en la mañana del 17 de mayo, el conductor de la camioneta se presentó en la Dirección de Policía de Caazapá y fue detenido. Luego, en horas de la tarde recuperó su libertad, en cumplimiento de un oficio judicial firmado por la actuaria Miryan Argüello, del Juzgado Penal de Garantías de Segundo Turno de Caazapá.

Quintana Giménez es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y además es miembro titular de la seccional colorada de Moisés Bertoni.