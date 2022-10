Villarejo repudia ampliación presupuestaria para fondos de vivienda en plena campaña electoral

Villarejo indicó que al inicio de la jornada este punto no se encontraba en el orden del día a ser tratado y que recién fue incluido a las 11:14 de este miércoles.

https://twitter.com/sebavillarejo/status/1585356637069783040 La incoherencia tiene nombre y apellido, y es la vieja política! Se pasan endeudando al país para cualquier cosa! pic.twitter.com/jPJYyiUkjB — Seba Villarejo (@sebavillarejo) October 26, 2022

Se trata de un proyecto de ley que autoriza la utilización de saldo de emisión de bonos del tesoro público y su aumento a unos 40 millones de dólares supuestamente para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Este punto fue estudiado por la Cámara de Senadores el pasado 13 de octubre y fue aprobado por los mismos, por eso pasó a Diputados.

“Esto es un quilombo, estamos metiendo una deuda de 40 millones de dólares, no me vengan que son bonos no utilizados. Acá dice específicamente o la emisión de bonos del Tesoro Nacional. La bancada que todo el día habla de las deudas ahora esta a favor”, dijo Villarejo enfurecido.

También indicó que le sorprende que los opositores que tanto criticaron al gobierno y la dilapidación del dinero del pueblo, hoy estén apoyando el aumento del presupuesto.

En plena sesión mencionó que este proyecto de ley bajo ninguna circunstancia puede ser estudiada o aprobada, ya que se debe estudiar desde todos los puntos de vista y es o no buena idea.

“Nosotros lógicamente creemos que debe incrementarse de manera radical la inversión en construcción de viviendas, pero hacerlo de manera correcta, clara y transparente” refirió vía telefónica con UH.

Villarejo sostuvo que el dinero es utilizado para campañas políticas. "Basta de la vieja política que nos está destruyendo", acotó.

La sesión de Diputados para la mañana de este miércoles tenía 11 puntos en total, de los cuales uno de los puntos fue reemplazado y se planteó la ampliación presupuestaria que levantó cuestionamientos de varios sectores.