Villarejo: “Efraín perjudica a la Concertación”

Manifestó que el liberal prefiere no debatir ni exponer sus ideas y solo aparece para atacar de vez en cuando.

“Efraín de candidato le parece a Marito de presidente; no aparece, no habla, no debate”, expresó.

El parlamentario aseguró que los candidatos del Partido Liberal llevan adelante una misma estrategia comunicacional en la que desalientan la participación ciudadana en las internas de la Concertación, de modo a sostener la ventaja de los precandidatos liberales ante los independientes.

“Hoy los candidatos que representan a las cúpulas tradicionales son organizaciones criminales formadas para delinquir. Si uno forma parte de estas organizaciones, no quiere generar participación o apertura. Nosotros tenemos que generar que en la Concertación vengan a votar muchos más paraguayos independientes o que no suelen participar para mostrar la legitimidad de este espacio que se ha creado. Queremos debatir, hablar, decir en lo que creemos, lastimosamente algunos consideran que la forma de ganar una elección es esconderse y no hablar, y eso demuestra el tipo de gobierno que van a ser. Tenemos que ganar credibilidad y legitimidad”, expresó el parlamentario.



Efraín Alegre, al igual que otros candidatos liberales, desalienta la participación en la Concertación.

Sebastián Villarejo,

precandidato presidencial.