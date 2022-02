Villarejo cree positivo ingreso de Soledad Núñez a la política

Villarejo mencionó que tiene una amistad con Núñez mucho antes de ejercer cargos públicos ambos. El diputado también es uno de los aspirantes a liderar el bloque opositor por la presidencia.

“Celebro el interés de ella en la política. Yo creo que nosotros tenemos que buscar que gente buena entre en la política, gente que quiere generar cambios y transformaciones. Siempre refrescar un poco las caras y buscar que una nueva generación se comprometa y entre de manera intensa a trabajar en positivo”, expresó en contacto con Monumental 1080 AM.

Padrón abierto. Villarejo abogó por que la elección de la chapa presidencial de la concertación sea a padrón abierto, que es una discusión que se tiene actualmente en la oposición, ya que muchos referentes opinan que no es posible llevar a cabo ese sistema por existir lagunas legales.

“Claramente es viable, por qué no lo va a ser. Evidentemente van a querer chocar o impedir pero para eso tenemos la garantía institucional. Hay que apurar las cosas, hay que canalizar ese aspecto jurídico de la concertación. La única forma real que tenemos de demostrar que queremos transformar el Paraguay es con una confrontación de base. La oposición no puede jugar escondida, no puede jugar callada”, expresó.