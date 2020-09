Villarejo califica de corrupto a ex ministro

El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), criticó al ex ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, y lo calificó de corrupto. “Una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad enferma. Y quienes lucran con la comida de ellos, deben ser juzgados por sus actos. Lo de Friedmann es, no solo una vergüenza, sino inmoral”, apuntó el legislador patriaqueridista en un tuit.