Villar: “Mi carrera acabó en Colo Colo”

El ex portero de Colo Colo, Justo Villar, habló con ADN Deportes sobre cómo está viviendo la pandemia del coronavirus en Paraguay y sobre lo que le dejó su paso por Colo Colo.

“En realidad vivimos en el mundo un momento delicado en cuanto a la salud y eso nos tiene paralizados a todos. Lo que sí, nos damos cuenta de la importancia de pasar tiempo en familia, el tiempo que podemos estar con los hijos, con los niños, con los más cercanos, es importante y estamos aprovechando mucho ese tiempo. Esperamos que pueda pasar esto lo más rápido posible y se pueda volver a hablar de fútbol, que era lo que nos interesaba hace un tiempo”, comenzó diciendo.

Sobre si tiene la intención de volver a Chile en algún momento, indicó: “Donde yo me iba con el equipo, encontraba en ellos un gran acercamiento, una piel que es importante para un jugador de fútbol. Mi cabeza futbolísticamente terminó en Colo Colo. Cuando salí del club mi actitud ya no fue la misma pese a que después fui a Nacional. El haber recorrido de norte a sur Chile con Colo Colo me dio una visión muy grande de lo que significa el club”, indicó.