Villamayor ya no asesora a operadores de Petropar

Villamayor, ex diputado oviedista y que actualmente ejerce la abogacía, había impulsado una denuncia penal en contra de la actual administración de Petropar, encabezada por Patricia Samudio, supuestamente por haber causado daño patrimonial al vender gasoil a un emblema privado y no a sus operadores, un alto volumen de gasoil un día antes de que se produzca el aumento del precio.

Hasta el momento, la acción no prosperó en el Ministerio Público, luego de la réplica hecha por Samudio y también la no objeción de la Contraloría a la comercialización del gasoil objetada.

En su escrito dirigido a Aldo Almirón, titular de la AOPE, Villamayor comunica su renuncia al cargo de asesor legal. Y explica: “Esto se debe a que he detectado en algunos miembros cierta disconformidad al respecto de mis gestiones en el cargo y no me siento cómodo en el mismo, a menos que haya total conformidad con mis actuaciones”.

Aclara, seguidamente, que es de conocimiento de todos que “la única razón por la cual he aceptado el cargo inicialmente fue por mi profunda convicción de que Petropar y sus estaciones de servicio cumplen un rol fundamental en la economía del país, al actuar como reguladores de los precios de los combustibles vía competencia directa”. Considera que dicha función como la existencia de la estatal está muy amenazada, razón por la cual actuó, pese a que “algunos miembros de AOPE no lo vean de esa manera”.