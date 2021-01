Villamayor niega vinculación del tío

El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que el tío de Mario Abdo (Carlos Abdo) no tiene nada que ver con la negociación, pese a su vinculación con el abogado Sebastián Vidal. “Ninguna. El señor Carlos Abdo no tiene ninguna participación en esto. Absolutamente ninguna”, aseguró.

Insistió en minimizar el nuevo escándalo que sacude a Mario Abdo con el intento de negociar la deuda de PDVSA con el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó. Admitió que no avanzaron con las negociaciones, debido a que Guaidó tropieza con la legitimidad jurídica por la disputa con Nicolás Maduro. “La dificultad con esto es que la administración de Guaidó no tiene personería jurídica reconocida”, dijo. Agregó que se corre el riesgo de que no se pueda llevar nunca ese acuerdo y que tampoco se firmó nada.