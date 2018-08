Villamayor dice que reciben la Policía “sin armas, proyectiles ni vehículos”

En principio se había anunciado que el mismo presidente, Mario Abdo Benítez, visitaría también la zona Norte, pero hoy estará en el Comando en Jefe atendiendo asuntos castrenses y allí se definirá si viaja o no mañana a la zona del EPP.

Villamayor indicó ayer que irá con el comandante de la Policía Nacional, comisario Gustavo Bartolomé Báez. Esto lo anunció a su salida del Palacio de López, donde fue recibido por el jefe de Estado.

Alegó que la visita a la zona Norte será para interiorizarse de los trabajos encarados por las fuerzas de seguridad.

“Tenemos mucho interés en el tema de Concepción y San Pedro, voy a estar con el comandante de la Policía, recorriendo parte de las unidades policiales”, refirió Villamayor, en conferencia de prensa.

Reconoció, además, que “mientras haya déficit de seguridad” no se logrará que terminen los grupos terroristas. “Ese es un empeño en el que está el presidente de la República y el Gobierno Nacional y vamos a llevar adelante hasta, Dios mediante, tenga feliz término y si es posible, en un plazo breve”, enfatizó el ministro del Interior. Señaló que heredó una Policía Nacional sin recursos y enfatizó que para el efecto se está tratando de ajustar un esquema presupuestario para dotar a la institución de la infraestructura necesaria para encarar la lucha contra el crimen.

Sin nada. El ministro comentó que las miles de patrulleras presentadas durante el gobierno de Horacio Cartes son insuficientes para que la Policía pueda hacer su trabajo como corresponde.

“Estamos heredando una Policía que no tiene recursos, que no tiene armas, que no tiene proyectiles, que no tiene vehículos, o sea, esa es la Policía que tenemos. No nos quejemos de esto, estamos empezando a trabajar ahora, hace una semana estamos trabajando en esto”, expresó.