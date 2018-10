Villamayor defiende designación de Arregui para auditar Petropar

“Es la voluntad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aclarar todos los hechos. Nosotros no miramos el tema como una favor político”, dijo Villamayor, luego de una reunión en el Congreso Nacional.

El mandatario anunció este lunes que creará una comisión interinstitucional para llevar adelante una auditoría interna de Petropar durante su gestión y la de Horacio Cartes. El trabajo estará liderado por el ex fiscal Anticorrupción del Ministerio Público, Carlos Arregui, quien también forma parte del Partido Democrático Progresista (PDP).

Consultado sobre por qué no denuncian las supuestas irregularidades de Petropar directamente a la Fiscalía, Villamayor dijo que para, dar conocimiento del caso, se debe elevar un relatorio, cuyo resultado será puesto a conocimiento luego de la investigación que estará a cargo de Arregui.

Asimismo, ante la pregunta de si la figura del edil del PDP en el Gobierno representa el pago de un favor político, Villamayor negó que la designación sea con fines políticos.

“Nosotros no miramos el tema del favor político. Sencillamente, si una persona es competente, no veo por qué no utilizar la competencia. Podemos tener de aliados a los ciudadanos en la medida que nuestras acciones sean buenas”, aclaró.

La petrolera estatal es blanco de supuestas irregularidades, como el movimiento de USD 43 millones de millones a bancos privados, fondos que estaban depositados en el Banco Nacional de Fomento y debían permanecer allí, según la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación.

Así también, denuncian que la titular de Petropar, Patricia Samudio, habría dado información privilegiada a la empresa Monte Alegre SA, propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, asesor del presidente de la República Mario Abdo Benítez.