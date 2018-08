“Creímos escuchar de parte de la clase política un reclamo para que esto suceda, para sentarnos a discutir, y nos dicen que no quieren esto; entonces no hay problema, no es nuestra agenda”, sostuvo Villamayor. En contrapartida, propuso debatir sobre el Código Electoral para el día de la convocatoria.

El gabinete de seguridad está conformado por los ministerios de Interior y Defensa, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Secretaría Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“La idea del Gobierno es ver qué tenemos que sacar y qué podemos poner, para que quede claro sobre qué ejes estamos discutiendo”, señaló el ministro del Interior.

Hace dos días, Juan Ernesto Villamayor mantuvo una reunión con dirigentes colorados, en la que convocó a los partidos y movimientos políticos que participaron en las últimas elecciones, y a todos los sectores que quieran acoplarse –que no tengan representación en el Parlamento– para establecer una mesa de diálogo, donde se pueda debatir sobre la Constituyente.

Por este motivo también se cuestionó la figura del titular del Interior. Se dijo que el presidente de la República es quien debía hacer el llamado al debate. “En primer lugar, yo soy el secretario de Mario Abdo; pero bien, todos tienen derecho a descalificar”, contestó sobre este punto.

Consejo de seguridad

En cuanto a la sesión que mantuvo con las autoridades del gabinete de seguridad, declaró que abordaron cuestiones como nuevas líneas de acción para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el trabajo coordinado de la Seprelad con los demás organismos del equipo.

Villamayor también señaló que se seguirán haciendo cambios en la institución, situación a la cual calificó como algo normal, reiterando que ya no se sostendrán inconductas dentro de la Policía Nacional.

