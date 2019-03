Villalba ve linda ocasión para revertir la situación

“La verdad que estamos pasando por una mala racha. No da gusto cuando no le va bien al equipo, porque también me va mal a mí y a todos los compañeros”, manifestó el jugador de Sol de América Iván Villalba. El Danzarín visita mañana a Cerro Porteño, desde las 19.15, en el Defensores, una gran oportunidad para revertir la situación, según el defensor. “Tenemos una linda oportunidad contra Cerro para revertir esto y empezar con todo la segunda rueda. Ojalá podamos hacer un buen partido”, recalcó.