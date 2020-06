Viera: “Debemos conseguir el título”

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el central marcó lo que quiere con el Gumarelo: “Es un club grande que tiene grandes jugadores, no me arrepiento de venir, debemos conseguir el título, el club no nos hizo faltar nada así que debemos devolverle con eso al club”.

En cuanto a la vuelta a las actividades, el defensor de 29 años apuntó: “Esperemos de a poco soltarnos y arrancar de la mejor manera cuando empiece el torneo. Estoy tratando de hacer lo mejor siempre, sabemos que tengo mucho por dar, este parate no ayuda, costará cuando se reinicie el torneo”.

En cuanto a sus pretensiones con la Albirroja, Viera no oculta sus ganas de ser seleccionado: “Ojalá que me estén mirando, trabajaré para que en algún momento llegue ese llamado”. Viera jugó en selecciones juveniles.