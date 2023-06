Vida de perros

Pareciera que los paraguayos solo funcionamos bajo reflejos condicionados. Segregamos saliva cuando vemos comida, como el perro de Pavlov. El Gobierno no puede manejarse con reflejos de salivación. La humanidad ya logró diseñar hipótesis sobre futuros de crisis y pudo evitarlas. Se llaman políticas públicas de primera y de segunda generación.

El deber de la esperanza. Estamos delante del inicio de un nuevo gobierno en el Paraguay. El modelo reactivo ha colapsado. El país tiene el deber de la esperanza. Es el momento de nuevas estrategias. Estrategias son hipótesis sobre el futuro. Son actos de fe. Al final de cuentas, los mercados andan en las expectativas. Pero se concretan en los hechos. Todavía bajo expectativas los hombres de negocios, por ejemplo, ya van tomando decisiones. Invierten y contratan empleados. Es decir, las creencias tienen consecuencias sin importar su verdad. Si algo es considerado como real, aunque aún no lo sea, es real en sus consecuencias. El sistema financiero y las bolsas de valores funcionan bajo estos principios. Es el teorema de Thomas.

En el mundo se observan cambios geopolíticos y crisis superpuestas. Es lo que decíamos hace dos semanas en esta misma columna. En este contexto, la historia del Paraguay ha sido siempre la historia de batallas siendo perdidas. Y eso no tiene por qué seguir así. A veces se pierde delante de imperios externos, como Argentina y Brasil. Otras veces, delante de impedimentos y daños autoinfligidos, como el déficit infraestructural y la corrupción generalizada. Son nuestras barreras internas.

Toda derrota paraguaya, sea de la selección nacional, militar o económica, siempre ha sido justificada por la grandeza y la fortaleza de los vencedores. Los imperios contra los cuales hemos combatido. Por ejemplo, cuando la Guerra contra la Triple Alianza liderada por el Brasil. Sin embargo, la fortaleza o la pequeñez de un país no se la mide por la magnitud de su grandeza material o militar. A un país se lo mide por la profundidad de sus raíces morales. Y ahí es donde somos casi nada.

Las narrativas. Luego, la historia es la narrativa de las estructuras sociales y cuáles son esas estructuras que nos gobiernan. La historia también son las ideas y cómo debemos interpretar dichas ideas. No menos importante, la historia es tener que escoger qué tipo de vida uno quiere vivir y cómo las decisiones hechas hoy son importantes para el mañana.

Sin embargo, la historia de la posmodernidad paraguaya es esperar que fuerzas poderosas externas vengan a solucionar nuestros problemas. En el 2022 la sociedad paraguaya esperaba a cada viernes alguna noticia de la Embajada estadounidense. Años atrás un presidente paraguayo tuvo que refugiarse en la misma Embajada ante las amenazas de un militar enfadado. En 1989 el Brasil tuvo que llevarse al dictador, luego de que el Gobierno de los EE UU decidiera que debía irse. Y así por delante.

Para responder al llamado del deber de la esperanza urge una instancia de confluencia de intereses entre la esfera pública y el sector privado. Un Ágora, donde los intereses individuales se transmutan en colectivos y viceversa. Se impone un punto de encuentro y de diálogo estructurado de la clase política que se prepara para gobernar el país, la élite económica que está generando riqueza y los grupos sociales que reclaman calidad de vida.

Solo así se podrá inspirar un gran cambio hacia una nueva visión para el sector privado y para los ciudadanos en general haciéndolos protagonistas de la democracia participativa, no solo representativa o meramente electoral. El Estado somos todos: territorio, población, poder y derecho. No es una exclusividad de los políticos. Al mismo tiempo, no es una herejía querer sentar a la oferta política de modo a que escuchen las expectativas genuinas que constituyen la demanda de los gremios empresariales y representantes de la sociedad civil. El sector privado y la oferta política con la demanda social, en un solo lugar.

En un país donde, según Latinobarómetro, solo el nueve por ciento de los paraguayos confían en otro paraguayo, acumular capital social, redes de confianza, confiabilidad y asociativismo es algo urgente.

La última realidad. Los pensadores sociales, los políticos, los periodistas que cuentan y analizan la realidad, los productores de contenido multimedia, no solo deben explicar el statu quo sino que deben poder plantear cómo trastornar los patrones. Sin embargo, los análisis en el Paraguay hablan del modelo como si fuera que ya todo está realizado.

El rol de los estrategas sociales, de la academia y del periodismo profesional que manejan nuevas hipótesis sobre el futuro es usar las ideas y la imaginación para crear crisis sin crisis. En ausencia todavía de ellas se deben formular las nuevas realidades. Esto es importante para evitar conflictos sociales.

Hay gente que reduce la política, la vida colectiva y la opinión pública a gerenciar lo que ya existe. Entonces llegan las crisis, cierres de rutas, tractorazos, marchas campesinas, inundaciones, sequías, asesinatos, escándalos payolianos, etcétera, todo incontrolable y aleatorio, para ser las génesis de los cambios.

Sin embargo, la vida pública es la expresión metafísica de las aspiraciones colectivas que pueden y deben transformar la realidad. No es apagar incendios. El sesgo de perspectiva es que desde 1989 varios nombres pasaron por el Gobierno nacional y poco o nada ha cambiado en el país. El problema no son las personas, es el modelo que quedó en un primitivismo productivo con capitalismo de secuaces.

La misión de la política, de la economía, de los medios de comunicación, de los CEO y de los empresarios en general especializados en la producción y los negocios, así como de las ciencias sociales en general…es crear problemas a lo establecido.

En momentos en que la historia se está acelerando, la clave transformacional que apunte a un futuro diferente significa involucrarse para entender las fuerzas que se oponen a que uno sea una agencia, un actor relevante para transformar la realidad. La historia que vale la pena vivir es buscar cuál es la última realidad y saber qué es lo que ella exige de nosotros. Seguir con la vida perruna no es obligatorio.