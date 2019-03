Victoria sin sobresaltos

El Guma hizo lo que quiso en la cancha ante un Santaní que no tuvo reacción y en el primer tiempo pareció un equipo amateur.

Jorge Recalde lució en el campo la camiseta “10” ya que llevó los hilos del equipo generando la mayoría de las acciones y hasta se dio el gusto de marcar. La contundencia del Pájaro y su categoría fueron inmensamente superiores para una defensa rival que se quedó en el Tapiracuãi, porque a Tuyucuá no llegó, no marcó, no hizo nada.

SIN RESPUESTAS. Santaní pudo equilibrar el trámite del partido solo cuando Libertad desaceleró, pero cuando se sintió un poco presionado, volvió a acelerar y marcó el tercer y cuarto goles para liquidar el partido. La visita deberá cambiar demasiado, replantearse su forma de juego, ya que de seguir así podría perder la categoría.