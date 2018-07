Víctor Núñez pide una justicia despartidizada

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez opinó que la justicia debe ser despartidizada.

“Hay que despartidizar la elección de los magistrados judiciales. Hay que modificar la forma de elección de los ministros de la Corte y de los jueces del Poder Judicial”, refirió el ex magistrado.

Manifestó que a su criterio no debe haber ninguna participación de los estamentos políticos, de manera que se pueda elegir a jueces independientes.

“El cuoteo así como se ve en nuestro país es dañino y muy lamentable. En las altas esferas es donde siempre hay una cuota política. No debe haber una cuota partidaria de compromiso, tiene que ser más bien desde el aspecto ideológico para que un ministro de la Corte Suprema de Justicia sea independiente de un partido político”, aseveró.

Indicó que desconoce si el pedido de juicio político a los ministros de la Corte, que está pendiente, obedece a motivos políticos. “Yo estoy alejado de eso, pero generalmente los políticos utilizan elementos de esta naturaleza como instrumento de presión”, agregó.

Además refirió que la clase política debe reflexionar para solucionar ciertos comportamientos. “Creo que vivimos en una crisis de credibilidad y los políticos, especialmente los que están en la conducción tienen que reflexionar y encaminarse hacia una auténtica democracia y que ellos sean ejemplo para la ciudadanía”, expresó.

Por otro lado, opinó sobre el caso Curuguaty, donde las sentencias para los 11 campesinos fueron anuladas.

Indicó que no puede opinar sobre el trabajo que hizo la Fiscalía porque no tuvo acceso a los detalles, pero significó que el caso queda en el “oparei” (en la nada) y que no hay responsables de las muertes.