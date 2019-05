Víctor Bogado no quiere prestarse a una "parodia" de defensa

“Yo leo la Constitución y en el artículo 17 habla de los derechos procesales. Toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia", indicó, al tiempo de criticar que fueron "avasallados todos sus derechos constitucionales”.

El legislador lamentó que de antemano ya tenga una condena mediática que, según él, precipitó su condena jurídica por el caso conocido como niñera de oro. Al respecto, dijo que apelará el fallo del Tribunal.

“Si vamos a hacer una parodia de defensa, yo no me voy a prestar a eso. Ahora, si vamos a hacer el debido proceso, yo voy a venir con mis abogados a defenderme (…). Si estamos cumpliendo la orden del imperio mediático que me condenó, me avisan, me retiro y votan”, expresó.

No obstante, antes de terminar su alocución, Víctor Bogado reafirmó que tiene la conciencia tranquila y aseguró que nunca traficó influencia. “Yo me retiro con la frente en alto y voten sin ningún problema”, concluyó.

Durante el tratamiento, el Senado aprobó por 30 votos convertirse en comisión para dictaminar el proyecto de pérdida de investidura y en ese momento, el senador afectado solicitó retirarse de la sala de sesiones.

Bogado fue hallado culpable por cobro indebido de honorarios durante el juicio oral de la causa niñera de oro y deberá pagar G. 20 millones mensuales, por dos años, monto que será distribuido a unas 10 instituciones. Esto para no ir a prisión.

El titular del Senado, Silvio Ovelar, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes, a fin de tratar el proyecto de resolución presentada por la bancada del partido Hagamos, por el cual se pide la pérdida de investidura del senador colorado.

En caso de concretarse su destitución, se convertiría en el segundo parlamentario en ser expulsado y el cuarto en perder su banca por corrupción.