A varios metros de la Catedral y rodeados por tres filas de efectivos policiales, familiares y víctimas de la dictadura stronista se manifestaban pacíficamente, portando carteles con los rostros de los desaparecidos y pidiendo no ser olvidados por el nuevo presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Una de las manifestantes, identificada como Nunilda Villalba, criticó que el hijo de un colaborador de la dictadura sea presidente de la República. “Esto es vergonzoso”, expresó.

El pedido de la mujer fue claro: el clamor de justicia y ser visibles para las nuevas autoridades.

“Estamos acá para demostrar que también existimos. A Mario Abdo Benítez, que está asumiendo el cargo, que sepa que nosotros estamos. Somos el resto, los que sobrevivimos”, expresó.

víctimas.jpeg Familiares y víctimas de la dictadura se manifestaron pacíficamente cerca de la Catedral Metropolitana. Laura Cardozo.

Al mismo tiempo, en la Plaza Uruguaya y en varios puntos del microcentro de Asunción aparecieron bolsas negras simulando los cuerpos torturados durante la dictadura.

Su padre, don Mario Abdo Benítez, era secretario privado de Alfredo Stroessner y formó parte del Cuatrinomio de Oro, el círculo más cercano al dictador, también integrado por Adán Godoy Jiménez, ex ministro de Salud; Eugenio Jacquet, ex ministro de Justicia, y Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior.

A lo largo de su campaña política, Mario Abdo Benítez habló sobre su ascendencia que lo vincula con el dictador Alfredo Stroessner. En varias ocasiones expresó que uno no elije dónde nacer. Igualmente, nunca renegó de su origen.

Mario Abdo Benítez fue elegido como jefe de Estado en las elecciones generales del pasado 22 de abril.

El acto de traspaso presidencial contó con la presencia de siete presidentes extranjeros, dos vicepresidentes y 94 delegaciones oficiales.

Los ausentes fueron los legisladores y dirigentes cartistas, quienes se molestaron por las acusaciones del ahora ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien había advertido que se esperaba para este miércoles manifestantes "rentados" por Honor Colorado para "desdibujar" el acto asunción.