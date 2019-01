Lino Rubén Villalba Mora, de 21 años, es el ex novio de la mujer, quien fue denunciado por supuestos maltratos físicos y psicológicos.

La víctima de violencia familiar es una joven de 19 años que teme por su vida, ante la medida alternativa a la prisión otorgada por la magistrada Alcira de Souza Lima a su ex novio Lino Rubén Villalba Mora, de 21 años, a quien denunció por supuestos maltratos físicos y psicológicos.

La joven realizó la denuncia en el mes de octubre del año pasado ante el Ministerio Público, en la unidad del fiscal Ysrrael Villalba de Salto del Guairá, quien ordenó la detención de Villalba en diciembre de 2018, pero este nunca se presentó y se declaró su rebeldía.

Sin embargo, a pocos días de haberse declarado su rebeldía, el denunciado fue presentado por su abogado ante la jueza Alcira de Souza en la ciudad de Katueté, quien le otorgó de forma inmediata medidas alternativas a la prisión preventiva (prisión domiciliaria), violando el artículo modificado 245 del Código Procesal Penal, que prohíbe otorgar medidas por similares hechos, considerando la tipificación como crimen.

Sus medidas

Dentro de las medidas que debe cumplir el denunciado se encuentra comparecer en forma mensual en el Juzgado para firmar el cuaderno habilitado para el efecto, mantener un domicilio fijo y la prohibición de salir de su domicilio, salvo permiso para trabajar en los horarios comprendidos entre las 7.00 y las 19.00.

Además, tiene prohibido salir del país, como acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio. Tampoco puede consumir bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes.

Amenazas por mensajes

La víctima dijo que a pesar de las medidas restrictivas otorgadas por la magistrada, Villalba sigue amenazándola por medio de mensajes vía WhatsApp y abiertamente viola los horarios establecidos en la resolución ya que se lo ve en fotografías en la vía pública pasadas las 19.00.

La mujer exhibió mensajes de texto que habrían sido enviados por Lino Villalba, donde le exige que le atienda las llamadas. “Que lo que te crees, te dije bien que atiendas lo que vas a hacer, conmigo no vas a poder y ahora si me llenaste enserio, pensaste que a mí me iba a forzar comprarle a una jueza, con una llamada ya solucioné todo (sic)”, dice uno de ellos.

Además, Villalba supuestamente le advierte a la joven que no quiere verla con otra persona de la zona, “anda putea otro lado si vas a putear y después no digas que no se te aviso (sic)”, refiere otro mensaje.

La denunciante dijo estar en shock por la situación en que se encuentra, más aún porque cuando se constituyó en el despacho del Juzgado para presentar la querella, la jueza Alcira de Souza supuestamente la maltrató reclamándole por qué iba a presentar la querella, teniendo en cuenta que al estar en prisión domiciliaria el denunciado ya no le podría hacer nada.

Desde Última Hora se intentó obtener la versión de la jueza Alcira de Souza, sin embargo, no contestó las reiteradas llamadas realizadas a su número de celular, con terminación 330.