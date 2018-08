Víctima tuvo que huir y denunciar en otro lugar

La víctima contó su historia a Última Hora. Ella aproximadamente por dos años fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja sentimental, hasta que un día no soportó más los maltratos y decidió realizar la denuncia contra Juan Gabriel Bareiro Aranda, de 27 años.

No procesaron. La joven fue hasta la comisaría de Pirapey para presentar una denuncia penal contra su victimario, pero al salir y volver a su casa el hombre le volvió a golpear, según relató.

Esta vez fue porque tuvo la osadía de denunciarles a las autoridades.

Incluso quien recibió la denuncia, que sería familiar del victimario, ni siquiera ingresó el caso como denuncia.

Ante esta situación de desamparo, tomó la determinación de huir de Pirapey.

Ella recibió el apoyo de sus familiares y le trasladaron hasta la sede del Ministerio Público de Encarnación, donde sí le tomaron la denuncia y la agente fiscal Lorena Ayala ordenó la detención de Bareiro Aranda por violencia intrafamiliar.

NO VOLVIÓ. Hace un mes que la víctima salió de Pirapey y no regresó más, ya que su ex pareja incluso la amenazó de muerte. Ahora vive en otra ciudad y refugiada en la casa de unos parientes.

Como consecuencia de las amenazas y la violencia, ahora ella vive asustada y con mucho temor.

Además, como parte del proceso de recuperación ella se encuentra con tratamiento siquiátrico y sicológico, para poder superar el trauma por lo que le tocó pasar.