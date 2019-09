La víctima denunció el hecho casi un año después de haber caído en los chantajes.

Al respecto, el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, mencionó que la víctima fue obligada a depositar semanalmente entre G. 5 millones a G. 10 millones.

El dinero era enviado mediante giros y retirados por otras personas en Asunción, Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y Ciudad del Este. En todo este tiempo los supuestos extorsionadores llegaron a recibir casi G. 500 millones.

“El hombre cayó en las redes de este grupo y su vida fue un infierno todo este tiempo”, relató el jefe policial en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Cardozo dijo que la víctima se animó a hacer la denuncia y brindó datos fundamentales para dar con la pareja.

Las potenciales víctimas, por lo general, son hombres adultos, con un trabajo estable y una posición económica regular.

Los mismos son captados por las redes sociales, mediante perfiles falsos, hasta obtener el teléfono y llegar al intercambio de fotografías íntimas y este caso se dio de la misma forma. Esta es la modalidad que se conoce como sexting.

Puede leer: Apresan a una pareja por extorsión tipo sexting

Segovia y Ferreira ya habían sido detenidos en el año 2016 por un hecho similar. Los mismos van a prestar declaración ante la Fiscalía, en Asunción.

El jefe del Departamento de Antisecuestros describió que la extorsión es como “un secuestro mental”, donde la persona está bajo mucho estrés.

En otro momento de la entrevista, el comisario expresó que la víctima acudió a las autoridades gracias a los medios de prensa, que divulgaron este nuevo método de extorsión.

“Fue como ver la luz al final del túnel, pero todo se tornó difícil porque las extorsiones eran de todos los días”, subrayó. El jefe policial también instó a acercarse a la Policía Nacional para no caer en el juego de la extorsión.

Puede leer más: Cae banda que extorsionaba a personas que hacían sexting

Para eso, las personas tienen disponible la línea gratuita 377 del Departamento de Antisecuestro. Las denuncias son totalmente confidenciales.

Además, pidió tener cuidado con el manejo de las redes sociales, no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, no mandar imágenes a personas desconocidas y no publicar imágenes sin consentimiento.

“Así como internet es la solución de nuestras vidas, también tiene un lado oscuro”, advirtió.

Desde el Ministerio del Interior lanzaron una peculiar campaña instando a no revelar información privada a desconocidos.

“¡No caigas en la trampa! Ninguna señorita atractiva te va a escribir”, reza el flyer difundido en las redes sociales por la cartera de Estado. Esto generó todo tipo de comentarios y burlas entre los internautas.