Víctima de intento de rapto denunció que no hay avances en su caso

La víctima de un intento de rapto denunció que no hay avances en su caso.

Clemotte utilizó su red social Twitter para expresar su enojo y señalar que al parecer debe pagar si quiere que su causa siga siendo investigada.

Entre otras cosas, la mujer ironizó que la investigación no avanza porque no la llevaron ni mataron, por lo que para ellos no pasó nada y de igual manera debe salir a trabajar con temor. También sostuvo que quedó con la cara de payasa al confiar en la Justicia.

También agregó que "en Paraguay es mas factible, seguro y accesible ser malandro que laburante. Porque hasta la poli te cuida si andas torcido...".

Embed Pueden creer que mi caso quedo “cajoneado” por que el departamento antisecuestro no cuenta con presupuesto para hacerle el debido seguimiento. OSEA TENGO QUE PAGAR SI QUIERO QUE SIGA!



Así quede al confiar en la justicia de este país https://t.co/hKOv6yY92P — Yésica Clemotte (@kekaclemotte) February 25, 2021

El intento de rapto de la joven fue filmado por testigos y en él se ve cuando una de las personas intenta subir a la mujer a un vehículo, mientras otro revisa el rodado de la misma y un tercero permanecía al volante.

La víctima del intento de rapto había contado que una de los hombres la tenía sometida de los pelos y que le decía que se calle y no pida auxilio. Sin embargo, la misma pudo zafar y liberarse para seguir pidiendo ayuda.

El hecho se registró a plena luz del día el pasado 4 de febrero y la víctima recibió golpes en la cara y en el cuello cuando se defendía.