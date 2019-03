Víctima de feminicidio en J. Augusto Saldívar fue herida con arma blanca

Las dos heridas punzocortantes fueron en la región toráxica superior, por encima de la clavícula en el lado derecho e izquierdo, detalló el experto.

Ambas lesiones afectaron los pulmones en la parte superior, como consecuencia la cavidad toráxica se llenó de sangre y de aire, colapsando los pulmones, según los datos dados a conocer por Lemir.

La muerte de la mujer se dio por asfixia y shock hipovolémico, agregó.

"Se trata de una muerte agónica, no es una muerte que se produzca de inmediato, lamentablemente por las características de la putrefacción no se puede visualizar otro tipo de lesión en el sentido si tenía algún tipo de moretón, etc, eso ya es imposible", manifestó Pablo Lemir a los medios de prensa.

La víctima tiene entre 8 a 10 días de fallecida. Su cadáver, ya en estado de descomposición, fue encontrado en una fosa en la noche de este lunes en el interior de su vivienda, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, Departamento Central.

Vecinos vieron al supuesto autor cavando pozo

La fiscala Rosalba Enciso, de la Unidad Penal 3 de J. Augusto Saldívar, comentó que hasta el momento todas las evidencias apuntan hacia un nuevo caso de feminicidio en donde el sospechoso es Jorge Benítez, de 32 años, concubino de la fallecida.

Anunció que este miércoles el hombre puede ser imputado por feminicidio y que ya cuenta con orden de captura.

Mencionó además que, según los datos que recolectaron, el crimen se produjo en una de las habitaciones de la vivienda, en donde hallaron rastros de sangre.

Los vecinos le comentaron que vieron al hombre cavar de a poco la fosa en donde encontraron el cuerpo, en el patio de su vivienda; sin embargo, esto no les llamó la atención ya que el mismo se dedicaba a la construcción y creyeron que iba a encarar algún tipo de obra.

También testigos vieron que entre el viernes o el sábado, el hombre estaba lavando una sábana y ropas, según mencionó la fiscala.

Afirmó igualmente que la víctima había realizado una denuncia en contra de su concubino por violencia familiar, en el año 2004. Según los familiares, la pareja solía separarse y luego volvían a estar juntos.

La mujer deja huérfanos a cuatro hijos, de los cuales tres tenía en común con el supuesto homicida.

Todos los hijos fueron llevados en la vivienda de la abuela patern,a en la ciudad de Fernando de la Mora, y posteriormente la mujer fue asesinada, de acuerdo a las informaciones recolectadas por los investigadores.

Según el Ministerio de la Mujer, con el crimen de Deysi Carolina Ruíz Díaz, suman 12 las víctimas de feminicidio en los primeros tres meses de este año.