Tras la revuelta que dejó a seis fallecidos en la Penitenciaría de Tacumbú, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez , dijo que cuenta con el apoyo del presidente Mario Abdo Benítez y que no es momento de dejar su cargo, pese a que se generaron rumores e incluso molestias sobre su figura en el Gabinete del Ejecutivo.

Al respecto, el vicepresidente Hugo Velázquez, aclaró que nunca pidió la destitución de Cecilia Pérez, pese a que aparentemente existe un impasse entre ambos.

“Primero que nada es lógico que exista un rumor de cambio después de lo que pasó, pero el único que puede decidir es el presidente de la República. No sé si ella (Cecilia Pérez) asume la actitud de que el vicepresidente pide su destitución, pero no es así”, dijo Velázquez en contacto con Monumental 1080 AM.

El segundo del Ejecutivo indicó que, en una oportunidad, llamó a la ministra frente al presidente Mario Abdo a decirle que le parece que está haciendo un buen trabajo al frente del Ministerio de Justicia.

“Nunca pedí ningún cargo, porque el único que tiene que nombrar o sacar es el presidente. Solo opino cuando el presidente me pide, de manera que está mal informada cuando dice que supuestamente pido su cargo. Jamás me involucré en el Ministerio de Justicia”, agregó.

Por otra parte, Velázquez se refirió a la necesidad de desarmar el control de la mafia y la injerencia política dentro de las penitenciarías y manifestó que Pérez cuenta con el respaldo del mandatario para evitar que se den ese tipo de hechos.

Reforma penitenciaria

Consultado acerca de su perspectiva, en caso de que él tuviera la responsabilidad presidencial, el segundo mandatario dijo que no es una persona adecuada en política criminal, pero que para ese cargo seleccionaría a un profesional del área y copiar lo bueno que se hace a nivel internacional.

“Y si el problema tiene que ver con la injerencia de la clase política, pues que se le corte la cabeza. Yo sí tengo el carácter para hacer eso y trabajar en una reforma", mencionó.

Asimismo, recordó que el ex ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, no pudo en su momento pero si ahora el argumento tiene que ver con la injerencia política y Cecilia Pérez lo permite, tampoco tiene la posibilidad de llevar adelante una reforma penitenciaria.

Velázquez sostuvo que no le consta que la clase política esté involucrada en las penitenciarías. “Acá la afirmación es que la clase política está involucrada, entonces el ministro tiene que sacar a los operadores, porque si yo me voy a hacer un trabajo a medias, entonces no tendría que estar en ese lugar”, precisó.

Días pasados la ministra Cecilia Pérez reveló que tuvo una conversación con el senador colorado Martín Arévalo y del supuesto ofrecimiento que este tuvo para descabalgar de su precandidatura a intendente de Asunción.

Pérez alegó que "siempre hay conspiraciones", pero que cuenta con el apoyo del presidente Mario Abdo. Sobre el ofrecimiento que recibió Arévalo, mencionó que desconoce quién habría hecho la supuesta oferta.