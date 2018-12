Vicepresidente niega que haya operado por Méndez

Dijo que fue para un almuerzo para periodistas y que llegó tarde a la actividad, pero que alcanzó a sacarse fotos.

“Me fui invitado por el consejero Adrián Salas para un almuerzo con los periodistas. Llegué tarde y a mí no me vieron entrar al Consejo. Yo me saqué fotos con los periodistas que estaban allí y ellos alzaron en su grupo de periodistas. Por eso ellos saben que estaba allí. Porque me saqué fotos con los periodistas, no es que me vieron”, sentenció.

Dijo que encontró a tres consejeros y estuvo conversando con los integrantes del Consejo: Adrián Salas, Carlos Cabrera y Cristian Kriskovich.

Sobre el perfil de la candidata Alma Méndez, Velázquez señaló que no la conoce, pero que escuchó que es una persona honesta y con cualidades para ocupar el cargo. “Alegaron mi cercanía con ella. Averigüé y me dicen que tiene una probada honestidad y honorabilidad en el Poder Judicial. Apenas son los conceptos que me comentaron sobre esta persona. Si goza de esas cualidades, porque no”, significó, el vicepresidente.