Vicepresidente logra agrupar a senadores en casa de Afara

El encuentro tuvo lugar en la casa de Juan Afara, quien se encargó de publicar en las redes sociales la foto, señalando que se trató de una reunión de confraternidad con el vicepresidente y varios colegas suyos.

“Nos comprometimos a redoblar esfuerzos para asegurar la victoria de la Lista 1 en todo el país”, escribió Afara en su cuenta de Twitter. De la reunión participaron los senadores que están alejados de Horacio Cartes, entre ellos, Arnaldo Franco, quien está aliado a la senadora Lilian Samaniego, quien también estuvo en la reunión; además de Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Martín Arévalo, Javier Zacarías Irún, Afara, Enrique Bacchetta, Ramón Retamozo, Óscar Salomón y Rodolfo Friedmann, aunque este último ya hizo las paces con Cartes. No estuvieron Silvio Ovelar, Blanca Ovelar ni Juan Carlos Galaverna. Este último simpatiza más últimamente con Honor Colorado, aunque aclaró que hasta el momento sigue en Colorado Añetete. Trascendió que el vicepresidente, además de pedir esfuerzos para lograr ganar en la mayoría de los distritos, también habló de su candidatura a la presidencia de la República, ya que está tratando de contar con la mayor cantidad de adeptos en su equipo político, para lograr ganar las elecciones internas, frente a Honor Colorado, que probablemente va a poner de vuelta como candidato al ex ministro de Hacienda Santiago Peña. Velázquez viene haciendo recorridos por todo el país, y también se reunió con ex diputados. Cabe señalar que próximamente los senadores deberán confeccionar la terna de candidatos a contralor, donde Camilo Benítez es nuevamente candidato. No se descarta que Velázquez haya pedido también respaldo en ese sentido.