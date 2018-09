Vicepresidente de EEUU niega ser autor del artículo anónimo contra Trump

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, criticó al New York Times por la publicación del artículo.

"El NY Times debería estar avergonzado y también debería estarlo la persona que escribió ese artículo falso, absurdo y cobarde. Nuestra oficina está por encima de estos actos de novato", agregó Agen.

El artículo de opinión, cuyo autor solo reveló su identidad al equipo editorial del diario y fue publicado el miércoles, generó una enorme polémica en EEUU y recrudeció la ira de Donald Trump contra los medios de comunicación.

El texto denuncia la "falta de moralidad" de Trump y sus impulsos "antidemocráticos", a la vez que habla de un esfuerzo de "resistencia" interna por parte de un grupo de funcionarios.

Lea más: Trump denuncia "traición" ante un artículo anónimo y un libro en su contra

"Muchas de las personas designadas por Trump hemos jurado hacer lo que podamos por preservar nuestras instituciones democráticas, a la vez que frustramos los impulsos más equivocados" del presidente, señala el funcionario.

El alto cargo afirma que dentro del gabinete de Trump se llegó a debatir la idea de apartar al presidente del poder mediante la activación de la 25 enmienda de la Constitución, reservada para cuando un jefe de Estado es "incapaz" de desempeñar el trabajo.

Inmediatamente, el mandatario atacó en las redes sociales al diario y cuestionó que el autor del artículo fuera realmente un funcionario de su entorno; y dijo que, si efectivamente lo es, el New York Times "debe entregarlo de inmediato al Gobierno por motivos de seguridad nacional".

Pompeo niega ser el autor de artículo anónimo sobre movimiento contra Trump

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, también negó estar detrás del texto contra Trump.

El artículo "no es mío", zanjó Pompeo durante una rueda de prensa en la Embajada estadounidense en Delhi, donde se encuentra en visita oficial, en la que fue muy crítico con el anónimo autor del escrito.

"No debería sorprender a nadie que 'The New York Times', un periódico liberal que ha atacado sin cesar a esta Administración, eligiese publicar un artículo así", opinó Pompeo.

El secretario de Estado añadió que él procede "de un lugar en el que, si no estás en posición de ejecutar una orden, solo tienes una opción, que es marcharte", y no permanecer en el puesto para "minar lo que el presidente Trump y este Gobierno están intentando hacer".

Agregó que, si la columna de opinión describe la realidad en la Casa Blanca, el diario "no debería en absoluto haberse fiado de la palabra de un mal actor, descontento y engañoso".

El estadounidense calificó de "inquietantes" los "esfuerzos de los medios por socavar" al Ejecutivo de Trump.