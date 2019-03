Vicepresidente dice que habló como seccionalero y no pidió uso de bienes

Explicó también que en el video se dirigía a funcionarios de mandos medios, no a directores, quienes son los que tienen posibilidades de utilizar los recursos. “No estamos hablando de usar vehículos”, dijo a la 730 AM. No obstante, según los datos de fuentes coloradas participaron varios directores, como el director de Infraestructura, Pedro Giménez.

“Yo pertenezco a los seccionaleros, hoy soy vicepresidente de la República, pero en mis inicios fui presidente de seccional y no veo ningún problema en que en una casa particular, fuera del horario laboral, tenga que hablar de mi partido, el Partido Colorado”, minimizó.

Sin embargo, denunció presión de Lilian González de Aguinagalde a funcionarios municipales. Refirió que los seccionaleros le expresaron preocupación por el hecho de que serían coaccionados por el poder de turno en la Comuna esteña.

Tanto el vicepresidente como el senador Javier Zacarías Irún negaron tener un pacto político de cara a las internas del domingo. “Nosotros no tenemos ningún pacto”, con el clan Zacarías, aseguró Velázquez saliendo al paso de denuncias. Asimismo, confirmó que hace aproximadamente 22 días se reunió con el diputado Justo Zacarías.