Viceministro desacredita promesas de bajar el precio de combustibles

Añadió que también abordaron el problema del perjuicio que causa el contrabando de combustibles, especialmente en las zonas fronterizas con la Argentina.

Subrayó que Apesa y sus asociados son los que más conocen los problemas del día a día en la atención de los clientes.

Refirió que a partir de que nuestro país es netamente importador de combustibles están tratando con todos los sectores para ser más competitivos.

Mencionó que en este orden hablaron de la proliferación de estaciones de servicio, de las condiciones iguales para las empresas y de cómo trasparentar los precios y los costos.

Apuntó que este es el menú que están desarrollando y tienen el mandato del hacer el esfuerzo en servicio al consumidor, razón por la cual apuestan a un trabajo conjunto entre el sector público con el sector privado.

innecesaria. El viceministro apuntó que no cree que sea necesaria una ley para la fijación de precios. Refirió que todas las sociedades fueron progresando a partir de la libertad económica, y la fijación de precios puede distorsionar el mercado.

Comentó que uno de los aspectos para mejorar costos es simplificar los tipos de combustibles que se venden en el mercado. Dijo que hay más de diez tipos de combustibles diferentes de venta al público.

Mencionó que una alternativa a esto podría ser la reglamentación que permita simplificar la variedad de combustibles.

Seguidamente, Mancuello señaló enfáticamente que no podían mentir a la gente en cuanto a los precios, a partir de que los derivados del petróleo a nivel mundial tienen un panorama incierto. “Nosotros no podemos mentirle a la gente porque no sabemos qué va a pasar. A nivel mundial nadie puede saber cómo va a evolucionar el precio del petróleo. Por lo tanto, no podemos prometer la baja de los precios”, aseveró.

Refirió que si los precios suben deben buscar cómo minimizar el impacto y cuando bajan encontrar la manera de que llegue lo más rápido posible a los consumidores.

Comentó que, en este caso, están trabajando en un proyecto que hace rato está y se puso a consideración del Equipo Económico. Dijo que se trata de una fórmula que permita trasparentar los precios de los combustibles en Paraguay, donde se pueda mostrar cuál es el precio del diésel y de las naftas desde el mercado mundial.



“Garantizar el mejor precio”

El titular de Apesa, Miguel Corrales, dijo que en esta reunión de trabajo en el MIC hablaron de transparentar al sector que “fue tan manipulado en estos días anteriores”.

Refirió que van a trabajar sobre la previsibilidad del negocio y ver la posibilidad de tener lo mas claro para la ciudadanía y garantizar el mejor precio a través de la competencia sana.

Añadió que abordaron también la problemática del contrabando en zona de frontera con Argentina y la posibilidad de tener la trazabilidad de los productos, a fin de controlar la importación, su paso por Aduanas, el pago de impuestos, es decir, la formalidad de toda la cadena del sector operativo.