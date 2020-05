Pedro David Britos habló sobre el primer día de la cuarentena inteligente y la calificó como “un día muy particular y complicado”. Ocho empresas de transporte fueron multadas por alzar más pasajeros de lo permitido por el protocolo sanitario.

“Ayer fue un día muy particular y salieron gente que no debían. El día uno siempre es más complicado, desde que iniciamos con la cuarentena es así. Lo que fuimos haciendo es regular y controlar empresas por empresas", indicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Más de 700.000 personas retornaron en la víspera a sus puestos laborales y una de las mayores quejas fue la escasa circulación de buses.

Sobre ese punto, el viceministro de Transporte mencionó que el 75% de las empresas cumplieron con la frecuencia de los colectivos. Mencionó que las firmas sacan a primera hora la mayor cantidad de buses en una frecuencia de 10 minutos o menos.

Britos también comentó que abrieron los sumarios correspondientes con base en las denuncias de los usuarios. "Eso está en proceso de análisis. Tenemos una decena de reclamos con imágenes y fotos", refirió.

Indicó que en caso de no cumplirse con las normas sanitarias impuestas a causa del Covid-19, las sanciones administrativas serán las primeras medidas que tomarán, pero si hay un incumplimiento total no descartan iniciar un sumario de cancelación de las empresas.

Además, reconoció que la cantidad de buses fue insuficiente e informó que se pidió a los transportistas incrementar las unidades en algunos trayectos. Los usuarios pueden realizar denuncias sobre el incumplimiento de medidas sanitarias al WhatsApp (0986) 898-600.

Las empresas de transporte que incumplan con las medidas sanitarias se exponen a una multa de G. 14 millones. Para los pasajeros es obligatorio el uso de tapabocas como medida de prevención ante la pandemia.

Por su parte, las líneas que permitan abordar a pasajeros sin el uso de tapabocas se exponen a multas de hasta 173 jornales (G. 14.759.500).