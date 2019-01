Vicecanciller confirma advertencia de retirar Embajada si asume hoy Maduro

“El Paraguay es uno de los que aprobó la declaración del grupo de Lima que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, lo insta a que no asuma y decide no reconocerlo”, dijo el vicecanciller.

Sostuvo que hoy es un día clave, ya que se sabrá si el electo presidente de Venezuela hace caso a la instancia.

“A partir de ahí, los países integrantes del grupo han dejado claramente que cada uno decidirá lo más conveniente conforme al respecto al derecho internacional y de los derechos humanos”, indicó.

“Lo sabrán en su momento”, manifestó a los periodistas al ser insistido.

Sobre lo que no quiso hablar fue del caso de la polémica sobre dos cónsules con designación política.

“Lamento pero no es materia de esta entrevista”, fue su excusa, pero no tuvo inconvenientes para hacer referencia sobre el caso de Maduro.

“Hoy lo importante para los paraguayos es decir que el gobierno ha decidido solicitar la revocatoria de refugiados. En otra oportunidad podemos hablar”, remarcó, y pidió a los periodistas que no se molesten por eso.

También se le consultó sobre el caso de Rolando Chilavert, tras un polémico video en Ucrania y supuesto secuestro, y alegó que ya es un caso cerrado y está en manos de la Fiscalía.