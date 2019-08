Vergonzosa alianza para apañar la corrupción en los municipios

Esta vez no solo ha entrado en funcionamiento la nueva “aplanadora colorada” que se ha conformado tras el pacto entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su ex principal adversario, el ex presidente Horacio Cartes, para evitar el juicio político a los principales referentes del Poder Ejecutivo, sino que además se ha agregado nuevamente una alianza con varios diputados de la mayor fuerza política de oposición, el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para salvar de la destitución a tres intendentes y bloquear el pedido de intervención a ocho administraciones municipales, bajo serias acusaciones por hechos de corrupción. En total dejaron impunes a nueve intendentes colorados y a dos liberales llanistas.