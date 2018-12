En la ocasión, la directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, María del Carmen Porro, reveló que en el 2017 se registraron 1.198 fallecidos, de los cuales el 56% fueron motociclistas, en su mayoría jóvenes.

Por su parte, el director General de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, Roque Walter Troche, explicó que la campaña de concienciación pretende reducir los niveles de accidentes de tránsito y las víctimas fatales, informó NoticiasPy.

Sostuvo que la mayoría de los accidentes de tránsito son a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, la falta de uso del cinturón de seguridad y el exceso de velocidad.

"Serán intensificados los controles por parte de la Policía Municipal de Tránsito, no solamente en los fines de semana, sino también entre semana", aseguró el funcionario.

La campaña tendrá como especial foco a los jóvenes, en materia de seguridad vial, teniendo en cuenta que la franja etaria que protagoniza la mayor cantidad de siniestros viales corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años.

"Instamos a la ciudadanía a tener conciencia, a que si van a beber, que vean un conductor designado o no beban directamente, o no conduzcan, de tal manera a no exponer al peligro la vida de otras personas", apeló Troche.