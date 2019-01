“Vengo a aportar competencia”

“Es un grupo espectacular. A todos los nuevos nos han recibido de la mejor forma y en lo personal estoy muy feliz. Así como lo dije ni bien aterricé en el país, estoy con muchas expectativas de afrontar un semestre con muchas competiciones. Muy ilusionado por todo lo que se viene”, dijo.

“Es un grupo que me llama mucho la atención porque hay jugadores de muchísima experiencia, todos muy humildes, con muchas ganas de trabajar y expectantes a lo que va a ser este semestre. Ojalá se den los resultados, para ello estamos trabajando”, siguió diciendo.

aportar siempre. Larrivey, así como todos sus compañeros, tendrá que pelear para ganarse un puesto y en este caso los tendrá a Diego Churín, Jorge Benítez y Nelson Haedo en dicha competencia. “En ataque hay muchos jugadores buenos y de experiencia, algo que es muy bueno para el profe (Fernando Jubero). Siempre es bueno que el entrenador tenga muchas opciones y el que esté mejor seguramente va a jugar. Yo vengo para aportar un poco de competencia por un lugar en el ataque. Pero todos vamos a aportar al equipo desde donde nos toque, para el bien de Cerro Porteño”.

Larrivey comentó que ya entabló conversación con el entrenador azulgrana, pero la misma no estuvo muy relacionado a lo futbolístico, sino a lo más humano. “Él también está muy ilusionado con todo. Con los jugadores que han llegado y con los que estaban. Hasta ahora solo hablamos más del aspecto humano. Pero yo me adapto a lo que pida el técnico. Tenemos jugadores con características similares, pero en lo personal voy a tratar de aportar donde me necesite el técnico”.

Para finalizar el goleador fue consultado sobre el calor de nuestro país, a como la tratado hasta ahora. “Me ha tocado estar en Cancún (México), donde hace muchísimo calor y en Emiratos Árabes, donde es una locura. Hay que adaptarse rápido a todo”.

Las cifras

144 goles en 437 partidos ha marcado Joaquín Larrivey en su carrera. El Ciclón será el 12° equipo del argentino.

33 juegos disputó en su último equipo, el JEF United Chiba de la J2 League, donde marcó 11 goles,1 de ellos de penal.

La derecha sigue siendo el sector que falta reforzar

Con la llegada de Fernando Amorebieta, que firmará contrato por 2 años y será presentado mañana como nuevo refuerzo azulgrana, el plantel reforzó su zona central y solo queda potenciar el carril derecho. Las negociaciones por un lateral derecho, Alan Benítez de Libertad y Alberto Espínola de General Díaz son las opciones, siguen en marcha, así como por un volante por derecha. Federico Carrizo tendría todo acordado y solo faltaría que la directiva azulgrana se ponga de acuerdo con su par de Rosario Central. Una de las grandes incógnitas está en la portería, quien será el arquero titular. Rodrigo Muñoz parece correr con ventaja sobre Juan Pablo Carrizo, pues el Popi fue pedido del DT Fernando Jubero.