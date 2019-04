Vencer la actitud de la pereza y de la hipocresía

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: “En este relato encontramos dos enfermedades fuertes, espirituales. Dos enfermedades sobre las cuales nos hará bien reflexionar:

1.- La enfermedad de la pereza: La resignación del enfermo, que se siente amargado y se lamenta. Yo pienso en tantos cristianos, tantos católicos: Sí, son católicos, pero sin entusiasmo, e incluso amargados.

“Sí, es la vida, es así, pero la Iglesia Católica… Yo voy a Misa todos los domingos, pero mejor no implicarse, tengo fe para mi saludo, no siento la necesidad de ir a darla a otro…”.

Cada uno en su casa, tranquilos por la vida… Si tú haces algo, después te reprochan: “No, es mejor así, no correr riesgos…”. Es la enfermedad de la pereza, de la pereza de los cristianos.

… ¡que no se preocupan por salir para anunciar el Evangelio! Personas anestesiadas". …Y la anestesia es una experiencia negativa.

… Vamos a Misa todos los domingos, pero, decimos, por favor no molestar. Estos cristianos sin celo apostólico no sirven, no hacen bien a la Iglesia.

2.- La enfermedad de la hipocresía: Pero en este pasaje del Evangelio encontramos también otro pecado cuando vemos que Jesús es criticado por haber curado a un enfermo un sábado. El pecado del formalismo. Cristianos que no dejan lugar a la gracia de Dios.

… Para ellos cuentan solo las formalidades. No se puede: es la palabra que más usan. Y a esta gente la encontramos también nosotros y también nosotros tantas veces hemos tenido pereza, o hemos sido hipócritas como los fariseos.

Cuando Jesús se encuentra nuevamente con el paralítico, le dice que ‘no peque más’: Las dos palabras cristianas: ¿quieres curarte? No pecar más. Pero primero lo cura. Primero lo curó, después ‘no pecar más’…”.

