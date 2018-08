Vélez se robó el show

Vélez no tuvo a Luis Amarilla, que se recupera de dolencias en la rodilla.

Los goles del Fortín fueron anotados por el peruano Luis Abram (2’) y Matías Vargas (27’) de penal.

La fecha sigue hoy con cuatro juegos y gran presencia de jugadores paraguayos: Gimnasia de Víctor Ayala vs. Argentinos Juniors de Raúl Bobadilla (12.15), Unión vs. Aldosivi (14.30), Patronato vs. Colón de Marcelo Estigarribia (16.45) y Belgrano vs. San Martín de San Juan de Pablo Palacios (19.00).