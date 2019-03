Velázquez y ZI pactan y operan por Añetete en CDE, dice Aguinagalde

Una casa particular del barrio Boquerón, de la capital del Departamento de Alto Paraná, fue el lugar del encuentro entre el vicepresidente Hugo Velázquez, el precandidato Wilberto Cabañas, el diputado Justo Zacarías Irún y Javier Zacarías Irún en la primera semana de marzo, según González de Aguinagalde.

A partir de las negociaciones, Javier Zacarías emprendió un trabajo político de comunicarse con todos los dirigentes de Honor Colorado para que operen por la campaña de Wilberto Cabañas, apuntó la concejala.

“El vicepresidente es delegado de Añetete para trabajar por el candidato del oficialismo y toda reunión debe de ser con base en su campaña, qué otro tipo de reuniones podría tener con Javier Zacarías Irún que no es ninguna autoridad, no es director de ningún ente, no ocupa un cargo como para que tenga que reunirse con él y mucho menos su hermano, y si está el candidato del oficialismo en esa reunión, se entiende que es un tema político”, estimó.

El senador Javier Zacarías está procesado por lesión de confianza en grado de instigador y por declaración falsa. Cuenta con un pedido de prisión de la fiscala y no aparece por el Senado. No obstante, según González, realiza llamadas constantes a dirigentes para que trabajen por Añetete para las internas del 24 de marzo, con miras a las generales del 5 de mayo.

“Javier está operando porque la dirigencia me muestra las llamadas que hace personalmente con su teléfono particular, su línea que es conocida acá, mensajes y llamadas que recibe la dirigencia para tratar de convencer de que le va a conseguir un puesto en Itaipú y otras instituciones del Estado. Estará por acá porque está operando sin tener vínculo con el Estado”, señaló.

Campaña de Velázquez. Lilian González habló de supuestas pretensiones electorales del vicepresidente para alcanzar la presidencia de la República, por lo que realiza “una campaña paralela”, atendiendo que Ciudad del Este define la tendencia en votos de todo el departamento.

Contradice a Marito. Según González, las actuaciones de Hugo Velázquez son contradictorias al discurso del presidente Mario Abdo Benítez, que siempre se mostró opositor a las viejas prácticas que caracterizaban al clan Zacarías.

“No quiero creer que el vicepresidente tenga que estar vinculado con esto. Hace unos meses nomás escuchábamos los discursos de Marito contra Zacarías. Velázquez amenaza y persigue a los funcionarios. No aceptamos los esteños que venga a revivir algo que nosotros ya enterramos”, reclamó.

APOYO ECONÓMICO. La precandidata de Colorados CDE insistió en que el sector de Añetete presiona a empresarios para que apoyen la campaña oficialista e indicó que corre dinero para obtener más votos.

“Hay una campaña bastante sustanciosa del candidato del oficialismo. Él personalmente no tiene condiciones económicas, yo tampoco, para pagar G. 400.000 para que alguien pueda acompañarme y votar por mí. Si vas a sumar todo el electorado, va a ser una ponchada de plata. Evidentemente que además de tener el apoyo del Gobierno a nivel local, tiene un apoyo económico muy fuerte”, manifestó la edil.