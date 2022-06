Velázquez sostiene que Cartes tiene vínculos con el avión

Acusó al ex mandatario Horacio Cartes de hacer negocios con supuestos terroristas.

“Hay varias hipótesis y eso ya está en manos de los organismos de seguridad e investigación que deben descubrir lo que pasó realmente. Lo cierto y concreto es que este avión con tripulación de supuestos terroristas, ingresó al Paraguay para llevar cigarrillos de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes”, señaló.

Seguidamente, acusó a los medios de Horacio Cartes de endigarlo con la organización Hezbollah.

“No tuve, no tengo, ni nunca tendré vínculo alguno con grupos o facciones que no respeten los derechos humanos. El motivo del viaje a El Líbano fue una visita oficial en el año 2015, a raíz de una invitación del gobierno y el parlamento libanés a la Cámara de Diputados. En ese entonces, era presidente de dicha cámara y me acompañaron ocho legisladores de diversos partidos”, explicó.

Al ser consultado, si irá a la Comisión de Lavado que investiga el caso, en caso de que lo citen, dijo que lo hará y acotó que no debe ser la persona llamada.

“Aquí deben ser llamados los involucrados directos que hicieron negocios con estos supuestos terroristas, empezando por Horacio Cartes. Ellos deben dar explicaciones respecto a lo ocurrido con el avión iraní”, dijo, recordando que el avión llevó una carga de cigarrillos de Tabesa.

Agregó que en cuanto al tiempo solicitado para estar en nuestro país para la carga de cigarrillos , llama la atención el hecho de que se hayan quedado más tiempo.

“¿Por qué quedaron más? Esa pregunta se la deben hacer a los que contrataron el avión”, expresó.

Comentó también que la Fiscalía debía investigar de oficio el caso y que la Secretaría Anticorrupción tuvo que formular una denuncia ante el organismo.



Lo cierto y concreto es que el avión ingresó para llevar cigarrillos de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes.

Hugo Velázquez,

vicepresidente.