Al respecto, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, reveló que le sorprendió la candidatura de Dani Centurión por parte del oficialismo, ya que en un principio se consideró a Juan Manuel Brunetti como posible candidato.

Este último descabalgó a su candidatura y asumió recientemente como titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

“Me sorprendió lo de Dani Centurión… A mí me hubiera gustado que fuera Brunetti, pero la mayoría se decidió por Centurión. Creo que esto se va a polarizar muy grande entre Nenecho Rodríguez y Centurión, para una tercera opción ya lo veo difícil y me asombra y admiro a Martín Arévalo que va a llevar adelante su candidatura”, dijo Velázquez en contacto con Monumental 1080 AM.

El segundo del Ejecutivo aclaró que no está involucrado en las cuestiones de capital, ya que está trabajando en las candidaturas dentro del Departamento Central.

Pese a su inclinación hacia Brunetti, Velázquez destacó que Centurión es un gran candidato y tiene mucha empatía con la gente y la dirigencia colorada. Además, adelantó que apoyará al político en las próximas elecciones.

“Terminó siendo Centurión, pese a que no le agradaba tanto al presidente porque estaba en su entorno, pero como él acepta las sugerencias se decidió por Dani Centurión”, manifestó.

Finalmente, resaltó que Óscar Nenecho Rodríguez supo comunicar su gestión al frente del Municipio capitalino y por ello tiene ventajas.

“Nenecho tiene el apoyo de varios presidentes de seccionales, tiene un muy buen equipo político. También Dani Centurión y son dos muy buenos candidatos”, concluyó.