Velázquez reiteró que no habrá abrazo republicano con Cartes

“Yo no me voy abrazar con Horacio Cartes (luego de las internas), porque él representa todo lo que nosotros estamos combatiendo, no solo Fuerza Republicana, sino todos los paraguayos de bien”, dijo Velázquez en una conferencia de prensa realizada en Coronel Oviedo, donde también se realizó un acto político con Nicanor Duarte Frutos y el presidente Mario Abdo Benítez.

Dijo no obstante que “el pueblo colorado va a estar unido”, “El pueblo va a ser el que me va a llevar a la presidencia. No va ser un patrón el que me lleve”, apuntó.

A pesar de que cada semana hace campaña por todos los departamentos del país, Velázquez refirió que aún no inició la campaña.

“No comenzamos la campaña propiamente dicha porque tenemos un lindo problema en los 17 departamentos y digo lindo y problema, porque es tan grande el equipo político de Fuerza Republicana que hoy estamos tratando de ensamblar sin que haya ningún enojo en las candidaturas para las gobernaciones, a las diputaciones y senadurías”, resaltó.

Sostuvo que en su movimiento nadie baja línea, a diferencia de Honor Colorado, donde sucede lo contrario. Asimismo, cuando fue consultado sobre el acta secreta de Itaipú, el vicepresidente dijo que se trató de una conspiración contra el Gobierno Nacional en la cual le quisieron involucrar. Dijo que él estuvo llevando adelante la venta de la energía eléctrica de la ANDE a una empresa del Brasil.