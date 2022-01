Velázquez recuerda a Cartes el caso de lavado de Messer

Puntualmente recordó que el ex ministro de Seprelad, Óscar Boidanich, ahora es funcionario de banco Basa, propiedad de Cartes, y que nunca encontró lavado de dinero que guarda relación con el escándalo del caso Darío Messer, procesado y recluido en Brasil.

Velázquez dijo que mientras el ex titular de Seprelad no sabía nada, el ex presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, actual ministro de Vivienda, fue el que hizo la denuncia.

“Lo que diga el patrão (Cartes) hace rato que no importa. Él se hubiera ocupado de explicar por qué el encargado de Seprelad que ahora es funcionario del banco Basa nunca encontró nada de lavado de dinero. Y sabía el presidente del BNF en ese momento, Carlos Pereira, quien había denunciado. De eso se tiene que ocupar y no de su campaña electoral”, afirmó en declaraciones a la 780 AM.

Volvió a reafirmar que su candidatura sale del pueblo y de la dirigencia del base. “No tengo patrón y es la diferencia entre ese movimiento y nuestro movimiento. A ellos se le puede cambiar porque depende del patrão”, sostuvo.

central. Hugo Velázquez ultima detalles para el encuentro con el senador Derlis Osorio y su equipo. En principio, el mitin se realizará hoy a las 20:30 en Capiatá. Será en la cancha Club 2 de febrero. El oficialismo quiere medir fuerzas con el sector del cartismo en Central.



Se hubiera ocupado de explicar por qué el encargado de Seprelad nunca encontró nada de lavado de dinero.

Hugo Velázquez,

vicepresidente.