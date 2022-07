Velázquez: "Me voy a sentir mucho más cómodo con el nuevo presidente de Diputados"

"Se trata exclusivamente de una visita protocolar. La verdad, yo no tenía un mal trato con la mesa directiva anterior, pero yo sí me voy a sentir mucho más cómodo con el nuevo presidente, porque él no tiene ningún interés en lo que hace referencia a trancar proyectos del Ejecutivo", afirmó a medios de comunicación.

Señaló que no se habló de ningún proyecto en específico que esté impulsando el Poder Ejecutivo, y en cuanto a lo que respecta a la bancada oficialista se recomendó respaldar las legislaciones que hacen referencia a la transparencia y el control de todas las instituciones que así ameriten para mejorar las condiciones del país.

Velázquez fue consultado sobre las declaraciones del líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Basilio Núñez, quien lo involucró en una supuesta reunión con tripulantes del avión venezolano-iraní y respondió que el cartismo pretende desviar la atención de la investigación a Horacio Cartes.

"Probablemente la persona con la que se reunieron es el vicepresidente de la República. Él tiene afinidad con personas relacionadas al mundo árabe", dijo.



— NPY Oficial (@npyoficial) July 5, 2022

"De ellos (los cartistas) se puede esperar cualquier cosa, porque dicen lo que se les viene a la cabeza como loros, y a través de sus medios de comunicación comienzan a tratar de desvirtuar y tergiversar la verdad, tratando de borrar y de desviar la atención de que su patrón Horacio Cartes, cuyos medios y empresas le habían traído (una vinculación con) un avión con tripulantes presuntamente terroristas", sostuvo.

Aseguró que en el cartismo están preocupados de esta situación que tratan de desviar el interés de la ciudadanía sobre este tema.

"Si era integrante del cartismo podría ser (que se reuniera con supuestos terroristas), pero como nosotros estamos enfrentando abiertamente a la empresa de Horacio Cartes —que le hizo comprar a otra de sus empresas esa mercadería que costaba USD 750.000 y que el precio del flete aéreo es la mitad de ese precio, no tienen ningún sentido económico—, por lo que están preocupados y desesperados, porque de verdad nadie entiende que eso pudo ser sencillamente una relación comercial entre dos empresas de Cartes", cuestionó.

Sobre el corte de las transferencias al exterior del Banco Nacional de Fomento (BNF) a Tabacalera del Este, por supuestamente estar investigada por posibles vínculos con el "terrorismo y el lavado de dinero", el vicepresidente mencionó que "¿hay que pensar por qué ningún banco privado no le brindaba ese servicio".

"Sencillamente porque siempre las empresas de Cartes están bajo la sospecha de que están involucrados en lavado de dinero. Entonces, ningún banco privado se atrevía a hacer ese trabajo y lo estaba haciendo la banca pública, el banco estatal. Hoy que se confirman estas investigaciones en contra de esa empresa, lógicamente tomaron la decisión acertada", explicó.

Agregó otro dato sobre el caso: "Había sido que esta gente, que quiere llegar de vuelta a la presidencia de la República, teniendo la posibilidad de que el sector campesino, sobre todo el de San Pedro, que es donde tienen su fábrica, en vez de hacerle plantar tabaco para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, resulta ser que el 97% de su materia prima lo venían importando de otros países y apenas el 3% le hacen plantar al campesinado paraguayo a través de esa cuenta que hoy se les cerró", manifestó.

Respecto al veto parcial de un artículo de la ley que reglamenta sobre las declaraciones juradas y que pretendía evitar las penalizaciones por errores y omisiones en las declaraciones de los funcionarios públicos que fue aceptado por la Cámara Baja, dijo que el cartismo está "tratando de ponerse en sintonía con la gente".

No obstante, señaló que hay que ver si los diputados cartistas aprueban el control de Seprelad sobre las tabacaleras y los clubes, pendiente a tratarse en la Cámara de Diputados.