Velázquez dice que desde hace años Cartes lava dinero

El segundo del Ejecutivo dijo que espera que el Ministerio Público haga correctamente su trabajo con toda la información sustentada por la Seprelad.

“Esperamos que el Ministerio Público cumpla con su compromiso sagrado de ser el representante de la sociedad y no solo de un grupo de gente”, sostuvo.

“Yo estoy haciendo campaña recién hace unos meses recién y los informes de Seprelad sobre la sospecha de lavado de dinero de sus empresas comienzan desde el 2009. No tiene nada que ver la política con las sospecha de lavado de dinero que tienen sus empresas. Quién no sabe en Paraguay que sus cigarrillos se van de contrabando en el Brasil. No hay ningún paraguayo que no sepa eso. Y esa ruta que se utiliza para el tráfico y contrabando de cigarrillo, también utiliza el narcotráfico, el trafico de armas y trata de blanca. Este grupo político es un peligro para la República del Paraguay, es un peligro para la democracia y las instituciones republicanas”, agregó Velázquez.

Indicó que Honor Colorado quiere llegar al poder “para manejar otra vez Seprelad y no se le investigue, quieren que el Ministerio Público siga a su merced, quieren manejar el Poder Judicial”.

“Por el otro lado está el otro modelo que hoy parece que han desarrollado una sucursal bancaria, o una empresa tabacalera, en eso han convertido la Junta de Gobierno. Ya la dirigencia de base no tiene donde recurrir, porque ellos solamente llegaron y usaron al Partido Colorado como apenas una maquinaria electoral”, arremetió.

Por su parte, el presidente de la República indicó que durante su gestión aumentaron las obras, mientras que en la administración de Horacio Cartes lo único que aumentó fue su patrimonio.

Mencionó que Velázquez seguirá con los proyectos previstos por el Ejecutivo.

Ambas autoridades participaron del lanzamiento de la candidatura a la senaduría del ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia.