Velázquez declinó porque no iba a ganar, según Alliana

El presidente del Partido Colorado y precandidato a vicepresidente de Honor Colorado, Pedro Alliana, sostuvo que el vicepresidente, Hugo Velázquez estaba buscando una excusa para salir de la cancha porque el oficialismo no logró aprobar el juicio político a Sandra Quiñónez. Fue durante un acto realizado en Tablada Nueva, en donde el diputado cartista dijo se fue a “hablar con la verdad”.

En su discurso, Alliana indicó que el oficialismo quería sacar a la fiscala general, para poner a “alguien a su medida” de manera a sacar supuestamente de carrera a Horacio Cartes, a Santiago Peña y a él, para ganar “sin adversario” en las internas del 18 de diciembre. “No les salió la primera jugada, entonces pusieron (como candidato) a una persona que no tiene tanto rechazo (en referencia al ex ministro del MOPC, Arnoldo Wiens). El problema de Hugo Velázquez no es que tenía poca aceptación, sino que tenía mucho rechazo”, resaltó.