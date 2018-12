Velázquez cree que no hace falta recurrir a los policías

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez considera que si el ex mandatario Horacio Cartes fue mencionado en la comisión que investiga a Darío Messer, tiene que ir y sentar postura.

Sobre la posibilidad de que se tenga que recurrir a la fuerza policial si el ex presidente no acude, alegó que no vale la pena llegar a eso.

“Si fue mencionado sería un buen momento importante para ir a manifestar o establecer su posición en este tema”, consideró.

“Tiene la facultad de venir o no hacerlo (...). Finalmente, esto no es una guerra. Son posiciones políticas”, dijo.

“El Congreso es un lugar eminentemente político. Lo que se está investigando es el lavado de dinero”, refirió.

Al ser consultado si el ex presidente Fernando Lugo también debería ser convocado, refirió que si nadie lo menciona no hay motivo.

“Es importante que culmine esta investigación, que se establezcan las responsabilidades”, remarcó.