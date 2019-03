Vecinos de un barrio de CDE buscan recuperar plaza invadida hace meses

El inmueble afectado tiene unas cinco hectáreas y de acuerdo con los planos está destinado a plazas y edificios públicos. Son dos las plazas invadidas, San Francisco y María de Jesús. Los vecinos temen que, si no son desalojados, los invasores terminan ocupando la totalidad del inmueble. Hace siete años había ocurrido la primera ocupación, pero entonces rápidamente lograron que desalojaran.

Por temor a represalias, piden no ser identificados, señalando que sería una pena que un espacio de recreo para toda la comunidad, termine en poder de invasores.

No discuten la necesidad de tierra que tienen muchos compatriotas, pero que invadiendo plazas no se resolverá el problema, por lo que piden a las autoridades municipales, que tienen jurisdicción y poder legal para accionar, tomar las medidas necesarias para recuperar el espacio público.

Los vecinos afectados insisten que no se trata de estar en contra de paraguayos que pelean por el derecho de tener un pedazo de tierra donde construir su casa, un lugar para vivir junto a sus familiares, sino que de una cuestión legal y de respeto a toda la comunidad afectada, que hoy se ve violentada en su derecho de contar con un lugar de esparcimiento. Lo que más lamentan es que se están derribando árboles.

SUMARIO. El 5 de noviembre de 2018, los vecinos entregaron la primera nota dirigida a la intendenta municipal expresando su preocupación sobre el hecho, señalando que son los propios vecinos del lugar los invasores.

La denuncia fue remitida a la División de Área Urbana y Catastro, que luego de confirmar que efectivamente se trata de espacios públicos, deriva el caso al Juzgado de Faltas Tercera Sala y se abre un proceso. El caso se caratula: “Dirección de Área Urbana contra ocupantes irregular de espacio público de dominio público municipal, sobre los puestos hechos de transgresión a la Ordenanza 07/99 y la Ley 3966 orgánica municipal”.

Los vecinos señalan que, a pesar de la intervención del Juzgado de Faltas, hasta la fecha no se ha resuelto el problema de la ocupación. Insistieron en la necesidad de buscar una salida al problema, debido a que se están talando árboles y por el medio de las dos plazas invadidas cruza un arroyo. “Se está poniendo en peligro ese hermoso arroyito. Se están sacando árboles de allí y hasta ahora no hay una actuación para frenar este hecho. Nosotros, los vecinos, que estamos en contra de la invasión, solo queremos recuperar nuestras dos plazas. Vemos con mucha tristeza la forma en que se está destruyendo”, indicó una vecina que pidió no ser identificada por temor a recibir represalias.