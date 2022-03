Varias personas con niños llegaron hasta el terreno, que es utilizado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el funcionamiento de una torre eléctrica. Un cartel que estaba en el inmueble tenía escrito "Propiedad privada. No entrar".

Los vecinos del barrio se opusieron a la ocupación y le pidieron en reiteradas ocasiones a las personas extrañas que se retiraran del lugar, pero estos se negaron y la situación derivó en un enfrentamiento.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1509107161149882372 Invasión y batalla campal entre vecinos en la ciudad de Villa Elisa.



''Ellos tienen hasta vehículos y vienen a decir que son pobres'', expresa uno de los vecinos.



— Telefuturo (@Telefuturo) March 30, 2022

"Ante la negación empezaron a tirar cascotes, a tirar piedras, y en eso ya empezaron las señoras que tenían machete y compañía a atacar a los que estaban adentro. En eso yo me voy y me acerco a quitarle a una señora el machete y vienen dos a tres señoras hacia atrás y me rompen la cabeza", relató a Telefuturo un vecino.

Otro poblador del lugar manifestó que la mayoría de los ocupantes portaban armas de fuego y realizaron varios disparos en contra de ellos. Asimismo, alegó que la Policía Nacional de la zona, supuestamente, hace caso omiso y serían cómplices.

"Se ve que ellos hoy los tuvieron que haber desalojado del lugar que ocuparon, pero vino la Policía y les avisó que la Fiscalía no pidió apoyo. Vemos que la Policía viene a informarles", denunció.

El alambrado del inmueble habría sido derribado por las familias que intentaron instalarse en el lugar.