"Vamos a volver a salir a la calle", anuncia asociación de zapateros

Lamentan no tener respuestas de las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para combatir el ingreso de calzados de origen chino, lo que genera competencia desleal al gremio calzadista. Fue en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

El presidente del gremio, Marcelo Benítez, comentó que actualmente varios asociados se encuentran desempleados y que hasta la fecha no hay salida al problema de la importación de calzados, a pesar de la manifestación realizada el pasado martes.

Los representantes de la agrupación reclamaron no haber recibido ni una sola llamada de parte de las autoridades. “Incluso antes de hacer la manifestación nos comunicamos con Ministerio de Industria y Comercio, pero en realidad es el ministerio que menos nos está apoyando”, mencionó Benítez.

“Sinceramente, simplemente nos dicen que no tienen posibilidad de ayudarnos, porque no hay control, siendo que deberían actuar de oficio en este caso”, agregó.

Benítez comentó que los calzados provenientes de China ingresan al país, vía Iquique (Chile), y que son productos vencidos y en stock en el país asiático. Agregó que las importadoras se dedican a ofertar esos calzados con precios por debajo de su valor.

Según datos, se cree que en lo que va del año se importaron cerca de 8 millones de pares de calzados de diferentes procedencias, entre ellas de China. “Los productos de Iquique entran con subfacturación, podemos decir con propiedad que eso es contrabando”, señaló Cristhian González.

“Hay 23.000 personas afectadas (en forma directa), curtiembreros que no pueden vender su cuero porque nosotros no podemos producir zapatos. El MIC no está aportando nada a esta industria del calzado nacional”, insistió.

Sostuvo que con la Aduanas ya comenzaron a trabajar, sobre todo con las valoraciones de los productos que ingresarán al país. "La valoración está muy por debajo, por lo que tiene que haber mayor control, principalmente en el acceso (de los productos al país). Como Paraguay está regido por tratados internacionales de comercio, es de acceso libre, o sea, atajar no podemos", indicó.

Competencia desleal

Según Benítez, la compra de zapatos en Iquique está cercana a los USD 160 por docena, al llegar a los comercios paraguayos el producto entra con otra factura. “Por ejemplo, una bota bucanera para damas tiene un valor de USD 13 cada una, en el caso de las grandes importadoras, se calcula que se estaría consiguiendo por los USD 10, lo que en el mercado local se vende a G. 100.000”, detalló.

“La gente siempre opta por lo barato, aun sabiendo que es totalmente inútil ese calzado”, dijo por su parte González.

El calzado nacional es de cuero o es sintético con forro de cuero, con una resistencia que puede durar entre uno a dos años, indicó. El precio de un calzado para hombres valdría G. 180.000, el chino estará a G. 70.000, puntualizó.